Российский штангист попался на допинге

Допинг-проба российского штангиста Хаджимурата Аккаева, взятая у спортсмена в преддверии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, дала положительный результат после перепроверки

В пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество туринабол, сообщают «Вести».

Аккаев должен был участвовать в Играх-2012, но перед стартом турнира не поехал в Лондон. Официальной причиной снятия Аккаева с Олимпиады называлась травма спортсмена.

В августе стало известно, что допинг-пробы Аккаева и другого российского штангиста Дмитрия Лапикова на Олимпиаде 2008 года в Пекине дали положительный результат.. В них также был обнаружен туринабол.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года.

Аккаев является серебряным призером Игр-2004 и чемпионом мира 2011 года.

Фото: ВВС.