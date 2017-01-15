Нападающий львовских Карпат переходит в Шахтер

Аргентинский нападающий с украинскими корнями Густаво Бланко-Лещук перебирается в донецкий Шахтер.

Напомним, что 25-летний футболист присоединился к львовскому коллективу в феврале 2016 года, а его соглашение было рассчитано до конца текущего сезона. По данным трансфермаркета за форварда, Карпаты в свое время заплатили 150 тысяч евро.

Как передает официальный сайт львовян, клуб договорился с Шахтером о трансфере Густаво Бланко-Лещука. По информации издания знающего о переходах всех и вся, этот трансфер обойдется Горнякам в 700 тысяч евро.

Отмечается, что аргентинец покинул учебно-тренировочные сборы львовского клуба в Анталье и направился в испанскую Ла-Мангу, где проводят свои первые учебно-тренировочные сборы «оранжево-черные».

В случае успешного прохождения игроком медицинского осмотра он подпишет с донецкой командой личный контракт, однако сроки его действия и размер заработной платы не разглашаются.

В текущем сезоне на счету Бланко-Лещука защищавшего цвета Карпат 26 матчей и 9 точных ударов.