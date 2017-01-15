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Спорт

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в дерби расходятся миром

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Генрих Мхитарян и Джеймс Милнер, фото twitter.com

Ливерпулю не удалось удержать победный счет, Манчестер Юнайтед усилиями Златана Ибрахимовича вырвал ничью.

Дерби всей Англии проходило сегодня на стадионе Олд Траффорд в Манчестере встречались непримиримые соперники Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Перед игрой в составе обеих команд наблюдались некие проблемы.

Больше их было у мерсисайдцев в их рядах по разным причинам отсутствовали Садио Мане, Жоэль Матип, Мамаду Сахо и Натаниель Клайн, первые двое не могут принять участие в матче из-за отъезда на Кубок Африки, правда Матип поехал в расположение сборной против своей воли ранее заявив, что он желает сосредоточится на клубной карьере.

Сахо уже довольно давно не проходит в состав Юргена Клоппа, и наставник жаждет его продать, правый защитник Натаниель Клайн не в состоянии помочь своей команде по причине травмы бедра. У МЮ не могли сыграть, лишь недавно восстановившийся после тяжелой травмы Люк Шоу и недавно приступивший к тренировочным занятиям коллектива. И уехавший на Кубок африканский наций – Эрик Байлли.

С первых минут встречи Ливерпуль выглядел активнее в созидательных действиях на чужой половине, команда сеу Жозе предполагаемо действовала от соперника, но в целом первая половина игры была равной. Перекос в матче случился на 26 минуте, когда полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал Джеймс Милнер.

В первом тайме реальный шанс выровнять положение на табло загубил Генрих Мхитарян, его удар в ближний угол ворот парировал голкипер мерсисайдцев Симон Миньоле. Практически все игровое время второго тайм прошло в атаках хозяев, но и гости не стеснялись отвечать контратаками. Так на 75 минуте встречи имел возможность укрепить преимущество Ливерпуля, Жоржиньо Вейналдум, но его удар головой прошел мимо цели.

И все-таки к 84 минуте матча затяжная атака манкунианцев привела к взятию ворот мерсисайдцев, Златан Ибрахимович затолкнул головой игровой снаряд в сетку, после очередного навеса в исполнении Антонио Валенсии. Последние минуты поединка прошли в нервном напряжении с обеих сторон, но больше голов ни одна из сторон забить не смогла.

Итак, после 21 сыгранного тура в чемпионате Англии – лидировать продолжает лондонский Челси с 52 очками, Ливерпуль располагается на 3 строчке турнирной таблицы в их активе 45 набранных пунктов, МЮ имеет на своем счету 40 очков и занимает 6 строчку, отставая от идущего 4-тым Арсенала на 4 балла.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Голы: Ибрахимович, 84 – Милнер, 27 (пен.)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Феллаини, 76) — Эррера, Каррик (Руни, 46), Погба — Мхитарян, Ибрахимович, Мартиаль (Мата, 65)

Ливерпуль: Миньоле — Александер-Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер — Вейналдум, Хендерсон, Джан — Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61), Лаллана

Предупреждения: Эррера – Ловрен, Вейналдум, Фирмино

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Теги: чемпионат Англии, АПЛ, дерби, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, МЮ, футбол

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