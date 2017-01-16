Украинский форвард принес ничью «Гранаде»

В поединке 18 тура чемпионата Испании сошлись аутсайдеры – «Гранада» и «Осасуна»
Гости открыли счет на 12-й минуте усилиями Риеры, сообщает «Сегодня».
А спас «Гранаду» от поражения украинский форвард Артем Кравец, который отличился на 69-й минуте.
Артем вышел на поле в стартовом составе и отыграл 75 минут.
Надо сказать, что «Гранада» доигрывала вдевятером. На 73-й минуте был удален Агбо, а на 90+5 – Понсе.
Фото: «Сегодня».
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