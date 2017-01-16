Первая ракетка Украины занимает 13-е место в рейтинге WTA

Британка Йоханна Конта подвинула россиянку Светлану Кузнецову с девятого на десятое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в воскресенье
Конта поднялась с 10-го на 9-е место после победы на турнире в Сиднее, где британка в финале обыграла польку Агнешку Радваньску, сообщает «Сегодня».
Других изменений в топ-10 рейтинга нет.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 13-е место в рейтинге.
Рейтинг WTA:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) – 8875 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) – 7080
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 5625
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4970
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4865
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4420
8 (8). Мэдисон Киз (США) – 4137
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 4055
10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 3745
13. Элина Свитолина (Украина) – 2895
61. Леся Цуренко (Украина) – 1003
68. Катерина Бондаренко (Украина) – 883
98. Катерина Козлова (Украина) – 654
276. Валерия Страхова (Украина) – 165
Фото: «Комментарии»
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