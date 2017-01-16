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Спорт

Почти 200 биатлонистов хотят отстранить российских коллег

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170 биатлонистов хотят решительных действий по отношению к допинговым скандалам

Более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам

Об этом сообщает глава чешской федерации биатлона Иржи Хамзу, сообщает «Сегодня».

«Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», – сказал Хамза.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о массовом допинге в России.

После этого IBU получил от агентства список из 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину.

Исполком IBU, на котором пройдет обсуждение доклада Макларена с целью принятия дальнейших решений, состоится 21 января.

Фото: Wikimedia

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Теги: WADA, IBU, допинг, Россия, биатлон

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