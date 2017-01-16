В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны

В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое легионеров, сообщает «Сегодня».

Клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.

Лимит на легионеров был ужесточен по указу правительства. Новые правила еще не утверждены официально, но местная федерация футбола уже уведомила все клубы об этом.

В прошлом сезоне клубам китайской Суперлиги было разрешено включать в заявку пять легионеров, один из которых должен был представлять одну из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов, включая одного футболиста из любой страны Азии.

Напомним, что в последние годы китайские клубы тратят огромные суммы на трансферы звезд мирового футбола.

Фото: csl.lesports.com