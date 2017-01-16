Состоялись три матча Суперлиги

В Кременчуге, Кривом Роге и Днепре состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги

«Днепр» обыграл БК «Запорожье» (84:77), «Кривбасс» разгромил «Николаев» (83:54), а «Кремень» уступил харьковскому «Политехнику» (78:79), сообщает «УНИАН».

«Кривбасс» - МБК «Николаев» - 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20)

«Кривбасс»: Бояркин (6 + 5 передач), Попов (7 + 8 подборов), Глебов (7 + 6 подборов + 7 передач), Липовцев (10 + 5 подборов + 7 передач), Тихонов (12 + 6 подборов) - старт; Вильховецкий (11 + 6 подборов), Орленко (10 + 6 подборов), Ворник (10 + 6 подборов), Шундель (8 + 5 подборов).

«Николаев»: Тонченко (7 + 7 передач), Иванов (8), Горбатюк (0), Швец (7 + 8 подборов), Кушниров (15) - старт; Онуфриев (9 + 5 передач), Галенко (4 + 4 подбора), Мусиенко (2), П.Лебединцев (2), Хохоник (0).

«Днепр» - БК «Запорожье-ZOG» - 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27)

«Днепр»: Мишула (18), Закурдаев (8), Ревзин (19), Тимофеенко (8 + 8 подборов + 4 передачи), Загреба (11) - старт; Дзюба (11), Мироненко (6), Ткачук (3 + 5 передач), Масальский (0), Шевченко (0), Месяц (0 + 5 потерь).

«Запорожье-ZOG»: Буренко (3), Рыбалко (18 + 6 передач + 4 потери), Лукьянов (7 + 4 передачи), Змитрович (0), Конате (14 + 12 подборов + 4 передачи) - старт; Овдеенко (21 + 5 подборов), Носков (7 + 10 подборов + 4 потери), Кондраков (5), Буц (2), Вит.Быков (0 + 3 подбора).

«Кремень» - «Политехник» - 78:79 (31:22, 13:21, 18:18, 16:18)

«Кремень»: Вудсон (6 + 10 подборов), Шостуха (11 + 5 подборов), Байда (16), Скрипец (10), Хамзаев (21 + 8 подборов + 3 перехвата) - старт; Ясиненко (7 + 5 подборов + 4 потери), Чигринов (7), Луговцов (0), Кадыгроб (0), Кожемякин (0).

«Политехник»: Сайниев (4 + 7 подборов), Арабаджи (22), Козлов (25), Рочняк (13), Столикер (6 + 12 подборов) - старт; Колотилов (6 + 7 подборов), Бест (3), Сухарь (0), Кузнецов (0).

Фото: fbu.ua