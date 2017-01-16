Первая ракетка Украины вышла во второй раунд Australian Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии – первого в 2017 году турнира «Большого шлема»
В матче первого круга Свитолина, посеянная под 11-м номером, разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана, сообщает «Сегодня».
Поединок прошел рано утром в понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 6:0, 6:2.
Фото: instagram
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Теги: Свитолина, теннис, Australian Open
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