Первая ракетка Украины вышла во второй раунд Australian Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии – первого в 2017 году турнира «Большого шлема»

В матче первого круга Свитолина, посеянная под 11-м номером, разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана, сообщает «Сегодня».

Поединок прошел рано утром в понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 6:0, 6:2.

Фото: instagram