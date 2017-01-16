Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч (ВИДЕО)

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед стартом соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте
Фанкини вылетела с трассы на скорости более 100 км/ч, сообщает «Сегодня».
После падения спортсменку эвакуировали с помощью вертолета.
Тренировки временно прерваны.
Видео: Juro Krist
Фото: neelov.ru
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Теги: горнолыжники, Надя Фанкин, падение
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