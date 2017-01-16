Первая британская команда выиграла Континентальный кубок

В Италии завершился 20-й розыгрыш Континентального кубка

Победителем турнира стал британский «Ноттингем», сообщает «Сегодня».

В суперфинале также участвовали «Риттен» (Италия), «Бейбарыс» (Казахстан) и «Оденсе» (Дания).

«Ноттингем» обыграл всех своих соперников ("Оденсе» – 2:0, «Бейбарыс» – 3:2 Б, «Риттен» - 4:1) и впервые в истории стал обладателем Континентального кубка. Это первый такой успех для клубов из Великобритании. За команду играют известные в прошлом по выступлениям в НХЛ игроки – обладатель Кубка Стэнли Джейсон Уильямс и тафгай Брайан Макгрэттан.

За 20-летнюю историю второго по значимости европейского трофея победу в Кубке одерживали клубы 10 стран: Швейцарии – 4 раза, Словакии – 4, Беларуси – 3, России – 2, Франции – 2, Финляндии, Австрии, Украины, Норвегии и Великобритании – по одному разу.

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