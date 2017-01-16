НБА. «Оклахома» сильнее «Сакраменто», а «Лейкерс» проигрывает «Детройту» + ВИДЕО

В очередных матчах регулярного чемпионата НБА, «Оклахома-Сити Тандер» переигрывает «Сакраменто Кингз», а «Лос-Анджелес» уступает «Детройту».
Матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз» в рамках регулярного чемпионата НБА завершился со счетом 122:118 в пользу гостей. Всчетра проходила на паркете «Голден Уан-Центра», самым результативным игроком в составе «Тандер» стал Рассел Уэстбрук, который сумел совершить трипл-дабл - 36 очков, 11 подборов и 10 передач.
На счету Энеса Кантера дабл-дабл в который входит 29 очков и 12 подборов. В составе хозяев стоит отметить Демаркуса Казинса он набрал 31 очко и сделал 11 подборов, а у Руди Гэя в активе 22 очка и 10 подборов.
Стоит заметить, что разыгрывающий «Оклахома-Сити» Рассел Уэстбрук оформил свой 20-й трипл-дабл в текущем сезоне.
Видеообзор игры вашему вниманию:
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Детройт Пистонс» в игре регулярного чемпионата НБА. Поединок проходил на площадке «Лейкерс» в «Стэйплс-центре» (Лос-Анджелес) и завершился со счетом 102:97 в пользу гостей.
На старте встречи в первой четверти «Озерные» вышли вперед на 14 очков, но уже к большому перерыву «Детройт» находился впереди. Во второй половине гости из штата Мичиган дожали хозяев.
Самым эффективным в рядах калифорнийцев стал Лу Уильямс, записавший себе на счет 26 очков. Также Д`Анджело Расселл набрал 20 пунктов.
Россиянин Тимофей Мозгов, выступающий за калифорнийскую команду на позиции центрового отыграл на паркете 21 минуту, за это время успел набрать 8 очков, сделать 3 подбора и 1 раз заблокировать бросок (блок-шот). В составе победителей нельзя не отметить Маркуса Морриса и Тобиаса Харриса в активе каждого по 23 набранных очка.
Видеообзор матча вашему вниманию:
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Детройт, Сакраменто, видео, НБА, баскетбол, Лос-Анджелесс Лейкерс, Оклахома-Сити
Последние новости
|
17:35
|
17:29
|
17:23
|
17:20
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0