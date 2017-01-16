МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

НБА. «Оклахома» сильнее «Сакраменто», а «Лейкерс» проигрывает «Детройту» + ВИДЕО

0

Расселл Уэстбрук снова на высоте

В очередных матчах регулярного чемпионата НБА, «Оклахома-Сити Тандер» переигрывает «Сакраменто Кингз», а «Лос-Анджелес» уступает «Детройту».

Матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз» в рамках регулярного чемпионата НБА завершился со счетом 122:118 в пользу гостей. Всчетра проходила на паркете «Голден Уан-Центра», самым результативным игроком в составе «Тандер» стал Рассел Уэстбрук, который сумел совершить трипл-дабл - 36 очков, 11 подборов и 10 передач.

На счету Энеса Кантера дабл-дабл в который входит 29 очков и 12 подборов. В составе хозяев стоит отметить Демаркуса Казинса он набрал 31 очко и сделал 11 подборов, а у Руди Гэя в активе 22 очка и 10 подборов.

Стоит заметить, что разыгрывающий «Оклахома-Сити» Рассел Уэстбрук оформил свой 20-й трипл-дабл в текущем сезоне.

Видеообзор игры вашему вниманию:

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Детройт Пистонс» в игре регулярного чемпионата НБА. Поединок проходил на площадке «Лейкерс» в «Стэйплс-центре» (Лос-Анджелес) и завершился со счетом 102:97 в пользу гостей. 

На старте встречи в первой четверти «Озерные» вышли вперед на 14 очков, но уже к большому перерыву «Детройт» находился впереди. Во второй половине гости из штата Мичиган дожали хозяев.

Самым эффективным в рядах калифорнийцев стал Лу Уильямс, записавший себе на счет 26 очков. Также Д`Анджело Расселл набрал 20 пунктов.

Россиянин Тимофей Мозгов, выступающий за калифорнийскую команду на позиции центрового отыграл на паркете 21 минуту, за это время успел набрать 8 очков, сделать 3 подбора и 1 раз заблокировать бросок (блок-шот). В составе победителей нельзя не отметить Маркуса Морриса и Тобиаса Харриса в активе каждого по 23 набранных очка.

Видеообзор матча вашему вниманию:

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Детройт, Сакраменто, видео, НБА, баскетбол, Лос-Анджелесс Лейкерс, Оклахома-Сити

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинец помог клубу обыграть одного из лидеров НБА

Украинец помог клубу обыграть одного из лидеров НБА

"> НБА. «Голден Стэйт» громит «Детройт», «Нью-Йорк» побеждает «Чикаго» + ВИДЕО

НБА. «Голден Стэйт» громит «Детройт», «Нью-Йорк» побеждает «Чикаго» + ВИДЕО

"> Украинский баскетболист набрал семь очков в матче НБА

Украинский баскетболист набрал семь очков в матче НБА

"> НБА. «Кливленд» и «Лейкерс» потерпели поражения + ВИДЕО

НБА. «Кливленд» и «Лейкерс» потерпели поражения + ВИДЕО

Загрузка...
Порошенко відмовився снідати з Пінчуком в Давосі після його скандальної статті
103326478-464166481.530x29817-20 січня в Давосі пройде Всесвітній економічний форум, під час якого – вже традиційно – відбудеться сніданок організований український олігархом Віктором Пінчуком.
Посол Євросоюзу Юг Мінгареллі пояснив, чому Грузія отримає безвіз швидше за Україну
huge_m002_1_650x410Голова представництва Євросоюзу в Україні Юг Мінгареллі, даючи інтерв’ю «Радіо Свобода», заявив, що в рішенні надати безвізовий режим Грузії швидше, ніж Україні,

Последние новости

17:35

УХТА требует повысить стоимость транзита аммиака

17:29

США показало боевое применение стаи микродронов (ВИДЕО)

17:23

Состоялись три матча Суперлиги

17:20

Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Харьковчан зовут на фестиваль зимних видов спорта

Харьковчан зовут на фестиваль зимних видов спорта »

Донбасс

Геращенко рассказала о сложностях минских переговоров по заложникам

Геращенко рассказала о сложностях минских переговоров по заложникам »

Запорожье

Запорожцы просят перестать их травить некачественным алкоголем

Запорожцы просят перестать их травить некачественным алкоголем »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.