Лидер российского чемпионата, московский Спартак усилился экс-игроком донецкого Шахтера и Милана.

Бразильский нападающий перешел из Шахтера в миланский клуб зимой 2015 года за 8 миллионов евро. В составе Горняков форвард отыграл около 8 лет, за это время провел 162 матча во всех турнирах и поразил ворота соперника 77 раз.

В Столице мод Адриано не смог стать игроком основного состава и был близок к трансферу еще прошлой зимой. На тот момент его переход сорвался в китайский клуб Цзянсу Сунин уже после прохождения футболистом медицинского осмотра. Всего за россонери уроженец Порту-Алегри наиграл 33 матча во всех турнирах и лишь 4 раза огорчал вратаря противников.

Спартак посредством своего официального твиттера сообщил о заключении договора с Луисом.

Отмечается, что нападающий поставил подпись под «долгосрочным соглашением» с «красно-белыми», которое вступит в силу начиная с 25 января. Сумма сделки не разглашается, но по информации трансфермаркета, игрок обошелся москвичам в 5 миллионов евро. Учитывая уже не юный возраст южноамериканца, этот контракт может стать одним из последних в его игровой карьере.

В текущем сезоне Спартак занимается первую строчку в турнирной таблице.