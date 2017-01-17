МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Луис Адриано стал игроком Спартака. Официально

0

Луис Адриано подписывает контракт

Лидер российского чемпионата, московский Спартак усилился экс-игроком донецкого Шахтера и Милана.

Бразильский нападающий перешел из Шахтера в миланский клуб зимой 2015 года за 8 миллионов евро. В составе Горняков форвард отыграл около 8 лет, за это время провел 162 матча во всех турнирах и поразил ворота соперника 77 раз.

В Столице мод Адриано не смог стать игроком основного состава и был близок к трансферу еще прошлой зимой. На тот момент его переход сорвался в китайский клуб Цзянсу Сунин уже после прохождения футболистом медицинского осмотра. Всего за россонери уроженец Порту-Алегри наиграл 33 матча во всех турнирах и лишь 4 раза огорчал вратаря противников.

Спартак посредством своего официального твиттера сообщил о заключении договора с Луисом. 

Отмечается, что нападающий поставил подпись под «долгосрочным соглашением» с «красно-белыми», которое вступит в силу начиная с 25 января. Сумма сделки не разглашается, но по информации трансфермаркета, игрок обошелся москвичам в 5 миллионов евро. Учитывая уже не юный возраст южноамериканца, этот контракт может стать одним из последних в его игровой карьере.

В текущем сезоне Спартак занимается первую строчку в турнирной таблице.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: РФПЛ, трансфер, переход, Милан, Спартак, Луис Адриано, футбол

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Нападающий львовских Карпат переходит в Шахтер

Нападающий львовских Карпат переходит в Шахтер

"> Очередной трансферный рекорд установили в чемпионате Китая

Очередной трансферный рекорд установили в чемпионате Китая

"> Динамо запросило за Виду 10 миллионов евро

Динамо запросило за Виду 10 миллионов евро

"> Бывший игрок Днепра может переехать в Китай

Бывший игрок Днепра может переехать в Китай

Загрузка...
Мажора Толстошеєва, що збив жінку на тротуарі в Києві, можуть виправдати
100510622619-річного мажора Станіслава Толстошеєва, що рік тому на смерть збив жінку на тротуарі у Києві, виправдають, – повідомляє прокуратура Києва. За даними
Oxfam: Вісім найбагатших людей світу володіють такими ж статками, що й 50% населення Землі
9b85776ac9770eОрганізація із протистояння бідності Oxfam підрахувала, що вісім найбагатших людей світу володіють такими ж статками, що й половина населення землі, тобто 3,6

Последние новости

01:15

Луис Адриано стал игроком Спартака. Официально

23:50

Харьков назвали самым опасным городом в Восточной Европе

23:03

Трамп не унывает, несмотря на сомнительный рейтинг

22:31

В Камбодже построят самые высокие башни в мире (видео)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Кровавый снег: кошмарные подробности с места уличной поножовщины (ФОТО)

Кровавый снег: кошмарные подробности с места уличной поножовщины (ФОТО) »

Харьков

Харьков назвали самым опасным городом Восточной Европы

Харьков назвали самым опасным городом Восточной Европы »

Донбасс

Подвели итоги первых в 2017 году переговоров по Донбассу

Подвели итоги первых в 2017 году переговоров по Донбассу »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.