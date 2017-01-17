Чемпиона мира в «Мерседесе» заменил финский гонщик

Команда Формулы 1 «Уильямс» объявила об уходе финского гонщика Валттери Боттаса в «Мерседес»

Боттас, выступавший в составе «Уильямс» с 2013 года, заменит в «Мерседесе» немца Нико Росберга, который в завершившемся сезоне стал чемпионом Формулы 1, после чего объявил об уходе из «Королевских гонок», сообщает «Сегодня».

В связи с неожиданным решением Росберга немецкий коллектив обратился к кандидатуре Боттаса.

В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмую строчку.

Фото: hdwallpap.com.