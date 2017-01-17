Чемпиона мира в «Мерседесе» заменил финский гонщик

Команда Формулы 1 «Уильямс» объявила об уходе финского гонщика Валттери Боттаса в «Мерседес»
Боттас, выступавший в составе «Уильямс» с 2013 года, заменит в «Мерседесе» немца Нико Росберга, который в завершившемся сезоне стал чемпионом Формулы 1, после чего объявил об уходе из «Королевских гонок», сообщает «Сегодня».
В связи с неожиданным решением Росберга немецкий коллектив обратился к кандидатуре Боттаса.
В сезоне-2016 Боттас с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмую строчку.
Фото: hdwallpap.com.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Формула 1, Мерседес, Уильямс, Нико Росберг
Последние новости
|
10:56
Пользователи iOS и Android загрузили более 80 миллиардов приложений
|
10:46
Семьям погибших при падении самолета под Бишкеком выделят по тысяче долларов
|
10:29
|
10:23
Форум в Давосе откроет представитель самой большой делегации
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0