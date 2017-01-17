«Заря» подписала игрока сборной Армении

Первым новичком луганской «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян

Контракт игрока с клубом рассчитан на два года, сообщает «Сегодня».

24-летний Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерлу», «Олимпик» и «Карпаты».

В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении за которую провел 2 матча.

За «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал.

Играя в «Олимпике», он провел 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.

Фото: ФК «Заря».