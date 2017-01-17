«Заря» подписала игрока сборной Армении

Первым новичком луганской «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян
Контракт игрока с клубом рассчитан на два года, сообщает «Сегодня».
24-летний Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерлу», «Олимпик» и «Карпаты».
В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении за которую провел 2 матча.
За «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал.
Играя в «Олимпике», он провел 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.
Фото: ФК «Заря».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
10:56
Пользователи iOS и Android загрузили более 80 миллиардов приложений
|
10:46
Семьям погибших при падении самолета под Бишкеком выделят по тысяче долларов
|
10:29
|
10:23
Форум в Давосе откроет представитель самой большой делегации
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0