Двукратный олимпийский насиловал несовершеннолетних

Уголовный суд Вены выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера

56-летний спортсмен обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек в период с конца 1990-х по начало 2000-х, сообщает «Сегодня».

Первой жертве на момент первого изнасилования было 11 лет, второй – 13.

По словам представителей суда, Зайзенбахер объявлен в розыск по всему миру.

Зайзенбахер становился золотым призером Олимпийских игр в 1984 и 1988 годах. С 2010 по 2012 год он занимал пост главного тренера сборной Грузии, а с 2012 по 2014 год возглавлял команду Азербайджана.

Фото: Manfred Werner/Tsui, GFDL