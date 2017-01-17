Немецкий гонщик будет выступать за «Заубер»

Немецкий пилот Паскаль Верляйн стал напарником шведского гонщика Маркуса Эрикссона в команде Формулы 1 «Заубер»

Верляйн, в прошлом сезоне выступавший в составе команды «Манор», заменил в «Заубере» бразильца Фелипе Насра, сообщает «Сегодня».

По итогам сезона-2017 Верляйн набрал 1 очко и стал 19-м в зачете пилотов.

«Я очень рад стать частью команды «Заубер». Это новый вызов в новой команде, и я очень взволнован и с нетерпением жду этого нового приключения. Наша цель состоит в том, чтобы закрепиться в середине таблицы и набирать очки на регулярной основе», – сказал Верляйн.

«Заубер» по итогам сезона-2016 занял 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 2 очка.

Фото: brightwallpapers.com.ua.