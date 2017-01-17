Украинка уступает в первом круге Australian Open

Украинка Катерина Бондаренко не сумела преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии, уступив в двух партиях француженке Каролин Гарсии
Встреча стала первым противостоянием Бондаренко и Гарсии, сообщает «Корреспондент.net».
Еще в первой партии Катерина дважды вела с брейком и оба раза упускала свое преимущество. Буквально на зубах вырвав желанный тай-брейк, Гарсия вцепилась и в него, не оставив особых вариантов украинке.
Сценарий первого сета частично повторился и во второй партии. Бондаренко вновь дважды вела с брейком, однако умудрилась, помимо двух «стандартных» проигранных подач, упустить даже тай-брейк.
Единственной украинкой, преодолевшей первый раунд соревнования в Мельбурне, стала лучшая теннисистка страны Элина Свитолина.
Напомним, Леся Цуренко уступила первой ракетке мира Анжелик Кербер, а Катерина Козлова не сумела справиться с экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс.
Катерина Бондаренко (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) - 6:7 (4), 4:6
Фото: Getty Images
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Теги: Бондаренко, теннис, Australian Open
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