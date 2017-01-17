Экс-вратарь «Волыни» и «Олимпика» подписал контракт с «Динамо»

Бывший голкипер луцкой «Волыни» и донецкого «Олимпика» Сергей Литовченко продолжит карьеру в Грузии
Вратарь заключил соглашение с тбилисским «Динамо», которое сейчас возглавляет украинский специалист Вячеслав Грозный, сообщает «Сегодня».
29-летний страж ворот подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+2».
Напомним, минувший сезон украинец также провел в Грузии, защищая цвета «Зугдиди», в составе которого он провел девять матчей.
Фото: Facebook
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Теги: Литовченко, динамо, футбол
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