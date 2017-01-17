Бывший форвард сборной Украины перейдет в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем
Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона, сообщает «Сегодня».
Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение.
За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.
С 2005 года и до переезда в «Рубин» Девич выступал за «Волынь», «Металлист», «Шахтер».
В 2008 году получил гражданство Украины и начал выступать за сборную – на его счету 7 голов в 25 встречах.
Фото: официальный сайт ФК «Металлист»
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Теги: Марко Девич, Ростов, футбол
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