Бывший форвард сборной Украины перейдет в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем

Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона, сообщает «Сегодня».

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский «Рубин» решил не продлевать с ним соглашение.

За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.

С 2005 года и до переезда в «Рубин» Девич выступал за «Волынь», «Металлист», «Шахтер».

В 2008 году получил гражданство Украины и начал выступать за сборную – на его счету 7 голов в 25 встречах.

Фото: официальный сайт ФК «Металлист»