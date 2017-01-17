НБА. «Голден Стэйт» разбивает «Кливленд» + ВИДЕО

«Голден Стэйт Уорриорз» сверхуверенно побеждает «Кливленд Кавальерс».

«Голден Стэйт Уорриорз» в уверенном стиле разбирается на домашнем паркете с «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА, игра завершилась со счетом 126:91 в пользу хозяев. Представители Окленда (Калифорния) прекрасно начали встречу и не давали противнику возможности вернутся в игру. По ходу поединка их максимальный перевес достигал отметки в 39 очков.

Для «Кавальерс» этот проигрыш стал 11-м в сезоне и уже третьим в последних четерех встречах, но несмотря на последние неутешительные результаты они продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Уорриорз», которые лидируют на Западе, по пержнему лишь шесть неудачных игр.

Лучший результат в матче продемонстрировал защитник калифорнийцев Клэй Томпсон, на его счету 26 набранных очков, в активе его товарища по команде Стефена Карри 20 очков и 11 результативных передач, Дрэймонд Грин совершил трипл-дабл из 11 очков, 11 передач и 13 подборов. В составе «Кливленда» лучшую результативность показал Леброн Джеймс с 20 очками и 8 подборами.

Видеообзор одного из центральных матчей регулярного чемпионата НБА к вашему вниманию, представлено ниже: