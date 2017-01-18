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На Australian Open установлен уникальный рекорд

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Иво установил рекорд Australian Open по эйсам

Хорват Иво Карлович (20) пробился во второй круг Открытого чемпионат Австралии, одолев аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20

Поединок продолжался 5 часов 14 минут, сообщают «Вести».

Теннисисты обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете - 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.

Иво установил рекорд Australian Open по эйсам - 75. Прежнее рекордное достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону - 51 подача навылет.

Карлович совершил 12 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Орасио 33 эйса, 9 двйных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг Карлович поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (WC).

Фото: tennisplanet.me

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Теги: Australian Open, рекорд, теннис

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