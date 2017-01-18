Первая ракетка Украины прошла в третий раунд Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не испытала проблем в матче с американкой Джулией Бозерап

На первой своей подаче у украинки возникли проблемы, впрочем отыграть первый брейк-пойнт в матче помогли две прекрасные подачи, сообщает «Корреспондент.net».

Бозерап, легко выигравшая первый гейм и поборовшись за победу во втором, решила не сбавлять оборотов и повела 40:0 на своих мячах. Свитолина играть не бросила и, выиграв пять розыгрышей кряду, оформила таки первый брейк.

За пятью выигранными мячами последовали четыре проигранных, в результате чего американка сумела восстановить статус «кво». Следующие три гейма Джулия уступила, значительно сократив свои шансы на итоговую победу. Свитолина, хоть и не с первого раза, однако сумела подать на сет.

Во второй партии американка и вовсе не сумела взять ни одной своей подачи, что и предрешило итоговый результат.

При достаточно блеклой игре первая ракетка Украины в третий раз в карьере квалифицировалась в третий раунд Australian Open. Там ее соперницей станет двадцать седьмая ракетка мира из России Анастасия Павлюченкова.

За выход во второй раунд украинка получила 97 500 долларов призовых и 130 рейтинговых очков.

Элина Свитолина (Украина, 11) - Джулия Бозерап (США) – 6:4, 6:1

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