Первая ракетка Украины прошла в третий раунд Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не испытала проблем в матче с американкой Джулией Бозерап
На первой своей подаче у украинки возникли проблемы, впрочем отыграть первый брейк-пойнт в матче помогли две прекрасные подачи, сообщает «Корреспондент.net».
Бозерап, легко выигравшая первый гейм и поборовшись за победу во втором, решила не сбавлять оборотов и повела 40:0 на своих мячах. Свитолина играть не бросила и, выиграв пять розыгрышей кряду, оформила таки первый брейк.
За пятью выигранными мячами последовали четыре проигранных, в результате чего американка сумела восстановить статус «кво». Следующие три гейма Джулия уступила, значительно сократив свои шансы на итоговую победу. Свитолина, хоть и не с первого раза, однако сумела подать на сет.
Во второй партии американка и вовсе не сумела взять ни одной своей подачи, что и предрешило итоговый результат.
При достаточно блеклой игре первая ракетка Украины в третий раз в карьере квалифицировалась в третий раунд Australian Open. Там ее соперницей станет двадцать седьмая ракетка мира из России Анастасия Павлюченкова.
За выход во второй раунд украинка получила 97 500 долларов призовых и 130 рейтинговых очков.
Элина Свитолина (Украина, 11) - Джулия Бозерап (США) – 6:4, 6:1
Фото: GettyImages
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Теги: Australian Open, Свитолина, теннис
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