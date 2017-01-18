Биатлонистов накажут за допинг огромным штрафом

Биатлонисты, подписавшие письмо в адрес Международного союза биатлонистов с требованием ужесточить антидопинговые меры, предложили увеличить штраф для спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных веществ, с 200 тысяч до 1 миллиона евро

Биатлонисты требуют сократить квоту для страны, чей спортсмен был пойман на допинге, на два года, а также временно отстранять подозреваемых в нарушении антидопинговых правил и не допускать признанных виновными в употреблении запрещенных веществ биатлонистов до Олимпиад и чемпионатов мира, сообщает «Чемпионат».

Соответствующий документ был подписан 170 биатлонистами на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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