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Спорт

Экс-игрок сборной Египта попал в список террористов

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Спортсмен обвиняется в финансовой поддержке организации

Экс-игрок сборной Египта Мохаммед Абутрика вошел в список террористов из-за связей с запрещенной в стране организации Братья-мусульмане

Спортсмен обвиняется в финансовой поддержке организации, которая признана террористической в Бахрейне, Египте, России, Сирии, Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает «Сегодня».

В 2012 году Абутрика поддерживал на выборах члена братства Мухаммеда Мурси, а в 2015-м египетское правительство конфисковало активы туристической компании, совладельцем которой являлся футболист. Тогда он опровергал все обвинения в свой адрес.

Согласно закону, лицо, указанное в списке террористов страны, не имеет права на выезд, а все его активы арестовываются.

Адвокат футболиста заявил, что его клиент «не был осужден или официально уведомлен о выдвинутом против него обвинении». В скором времени он обжалует решение властей.

Абутрика выступал за местные клубы «Терсана», «Аль-Ахли», а также «Бани Яс» из ОАЭ.

На его счету 100 матчей за сборную Египта. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Африки, при этом забивал решающие голы в финалах турниров.

Футболист дважды подряд признавался самым популярным футболистом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). А в 2008-м ВВС наградила игрока званием Лучший африканский футболист года.

В 2013 году Абутрика завершил профессиональную карьеру.

Фото: PHL

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Теги: Египет, террориситы, футбол

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