В Испании составили список игроков, никогда не участвующих на ЧМ

Испанская Marca составила список десяти лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира
Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа, сообщает «Сегодня».
На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).
На чемпионате мира никогда не играли такие звезды как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Андрей Аршавин (Россия).
Фото: volgograd-fc.ru
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