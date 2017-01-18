В Испании составили список игроков, никогда не участвующих на ЧМ

Испанская Marca составила список десяти лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира

Первое место в нем занимает либериец Джордж Веа, сообщает «Сегодня».

На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания).

На чемпионате мира никогда не играли такие звезды как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Андрей Аршавин (Россия).

Фото: volgograd-fc.ru