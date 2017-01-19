«Химик» снова проиграл в Лиге чемпионов

«Химик» потерпел десятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов FIBA
Подопечные Виталия Степановского проиграли на выезде одному из фаворитов группы B турецкой «Каршияке» – 70:77, сообщает «Сегодня».
Хозяевам удалось уйти отрыв еще в первой четверти, выиграв ее – 22:13. «Каршияка» сохранила преимущество до финальной сирены, хотя «Химик» в концовке сумел сократить отставание.
Самым результативным в составе «Химика» стал Джейми Смит, на счету которого 25 очков.
Поражение «Химика» лишило его шансов на продолжение борьбы в еврокубках. До 13 тура клуб сохранял теоретические шансы на попадание в Кубок FIBA.
Фото: ФИБА
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Теги: баскетбол, Лига чемпионов, химик
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