«Химик» снова проиграл в Лиге чемпионов

«Химик» потерпел десятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов FIBA

Подопечные Виталия Степановского проиграли на выезде одному из фаворитов группы B турецкой «Каршияке» – 70:77, сообщает «Сегодня».

Хозяевам удалось уйти отрыв еще в первой четверти, выиграв ее – 22:13. «Каршияка» сохранила преимущество до финальной сирены, хотя «Химик» в концовке сумел сократить отставание.

Самым результативным в составе «Химика» стал Джейми Смит, на счету которого 25 очков.

Поражение «Химика» лишило его шансов на продолжение борьбы в еврокубках. До 13 тура клуб сохранял теоретические шансы на попадание в Кубок FIBA.

Фото: ФИБА