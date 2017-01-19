Украинец забил первый гол за «Фенербахче» (ВИДЕО)

В матче группового этапа Кубка Турции «Фенербахче» на выезде сыграл вничью с «Генчлербирлиги» – 2:2
Счет в матче открыл на 24-й минуте открыл Александр Караваев, сообщает «Сегодня».
Это был первый гол украинца в официальном матче за «Фенербахче».
С 26-й минуты «Фенербахче» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Койбаши.
Видео: Kadirinho 7
Фото: ФК «Фенербахче»
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Теги: Караваев, Фенербахче, футбол
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