«Кременчук» впервые обыграл «Донбасс»

В матче 31-го тура УХЛ «Кременчук» впервые в истории обыграл «Донбасс» на льду дружковского «Альтаира»
Команда Дмитрия Пидгурского сократила отставание в турнирной таблице от дончан до 3 очков, сообщает «Сегодня».
«Донбасс» – «Кременчук» – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).
Шайбы: 0:1 Коренчук (Дегтярев, Чорный), 06:13, 0:2 Коваленя (Гриценко, Дегтярев), 25:06, 0:3 Чернышенко (Андрейкив), 33:16.
Фото: ХК «Донбасс».
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