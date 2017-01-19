«Кременчук» впервые обыграл «Донбасс»

В матче 31-го тура УХЛ «Кременчук» впервые в истории обыграл «Донбасс» на льду дружковского «Альтаира»

Команда Дмитрия Пидгурского сократила отставание в турнирной таблице от дончан до 3 очков, сообщает «Сегодня».

«Донбасс» – «Кременчук» – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Шайбы: 0:1 Коренчук (Дегтярев, Чорный), 06:13, 0:2 Коваленя (Гриценко, Дегтярев), 25:06, 0:3 Чернышенко (Андрейкив), 33:16.

Фото: ХК «Донбасс».