«Манчестер Юнайтед» нанял специалиста по борьбе с терроризмом

«Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, который нанял в штат специалиста по борьбе с терроризмом
Личность этого сотрудника не раскрывается, сообщает «Сегодня».
Этот специальный пост в службе безопасности «МЮ» занял бывший сотрудник полиции Манчестера, который работал в сфере борьбы с терроризмом.
Ранее «МЮ» усилил меры безопасности при проведении матчей на «Олд Траффорд» в связи с возросшей в последние годы террористической угрозой в Европе.
Фото: dynamo.kiev.ua.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Манчестер Юнайтед, терроризм, футбол
Последние новости
|
14:54
|
14:53
|
14:40
|
14:40
Украинцев предупредили о крупных военных учениях на юге страны
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0