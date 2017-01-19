«Манчестер Юнайтед» нанял специалиста по борьбе с терроризмом

«Манчестер Юнайтед» стал первым английским клубом, который нанял в штат специалиста по борьбе с терроризмом

Личность этого сотрудника не раскрывается, сообщает «Сегодня».

Этот специальный пост в службе безопасности «МЮ» занял бывший сотрудник полиции Манчестера, который работал в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее «МЮ» усилил меры безопасности при проведении матчей на «Олд Траффорд» в связи с возросшей в последние годы террористической угрозой в Европе.

Фото: dynamo.kiev.ua.