Форвард сборной Украины стал тренером в Германии

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин возглавил ФК «Бедерих»

На этом посту он сменил Дирка Хаусвальда, сообщают «Вести».

В юношеской команде клуба тренируется сын Воронина. В Бедерихе живет и сам Воронин.

Андрей Воронин провел 155 матчей в Бундеслиге за «Боруссию» М, «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну».

Фото: «Вести».