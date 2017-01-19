Форвард сборной Украины стал тренером в Германии

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин возглавил ФК «Бедерих»
На этом посту он сменил Дирка Хаусвальда, сообщают «Вести».
В юношеской команде клуба тренируется сын Воронина. В Бедерихе живет и сам Воронин.
Андрей Воронин провел 155 матчей в Бундеслиге за «Боруссию» М, «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну».
Фото: «Вести».
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Теги: Андрей Воронин, Германия, футбол
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