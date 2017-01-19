«Динамо» оштрафовано за голову быка

Дрезденское «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч евро за выходку своих фанатов в матче первого раунда Кубка Германии против РБ «Лейпциг»

Встреча состоялась 20 августа и закончилась победой «Динамо» в серии пенальти, сообщает «Сегодня».

По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка.

Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать «Динамо» на 60 тысяч, но позже немного смягчил приговор.

Фото: «Сегодня».