FIA разрешила продажу Формулы 1

На внеочередном заседании члены Всемирного совета FIA по автоспорту (далее-WMSC) единогласно одобрили переход Ф 1 под контроль Liberty Media

Всего через день после собрания акционеров Liberty Media члены высшего руководства FIA собрались для обсуждения предложения компании, сообщает «УНИАН».

На заседании представители Liberty провели презентацию и рассказали о своих планах относительно Ф 1. Также они ответили на вопросы членов совета о том, как повлияет на ситуацию тот факт, что компания покупает 100 процентов акций Delta Topco, материнской компании Формулы 1. Члены WMSC единогласно проголосовали за переход Ф1 под контроль Liberty Media.

В заявлении FIA сказано: «Liberty, Formula One Group и FIA намерены сотрудничать, чтобы построить конструктивные отношения, которые помогут успешному развитию чемпионата Формулы 1 в долгосрочной перспективе. Решение WMSC подтверждают веру FIA в то, что Liberty, которая является известной медиакомпанией с опытом работы как в спорте, так и в сфере развлечений, находится в хорошем положении для дальнейшего развития чемпионата. FIA оставляет за собой один процент акций Delta Topco. В рамках продажи Ф1 компанией CVC компании Liberty и в соответствии с соглашениями между FIA и Formula One Group FIA будет принимать участие в процессе продажи на тех же условиях, что и CVC и остальные акционеры. FIA с нетерпением ждет возможности сотрудничать с новыми владельцами Formula One Group и работать над развитием лучшего зрелища в мире, которым Формула 1 является для всех акционеров».

Liberty преодолела последний важный барьер. Окончательно закрыть сделку планируется в марте.

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что американская компания купит Формулу 1 за 8 миллиардов долларов.

Фото: brightwallpapers.com.ua.