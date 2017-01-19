Испанский клуб больше всех заработал от продажи телеправ

Консалтинговая компания Deloitte провела исследование, в ходе которого стали известны доходы клубов от реализации телеправ в сезоне 2015/16 годов
Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», который за отчетный период заработал 227,7 млн. евро, сообщает «Корреспондент.net».
Данная сумма составила 37% от общего дохода клуба.
Второе место в списке занял «Манчестер Сити», заработавший 215,8 млн. евро.
Замыкает тройку лучших «Барселон»а с показателем 202,7 млн.
Топ-20 клубов, получающих наибольшую прибыль от продажи прав на телетрансляции выглядит следующим образом:
1. Реал – 227,7 млн. евро, 37% от общего дохода
2. Манчестер Сити – 215,8 млн. евро, 41%
3. Барселона – 202,7 млн. евро, 33%
4. Ювентус – 195,7 млн. евро, 57%
5. Арсенал – 192 млн. евро, 41%
6. Челси – 191,1 млн. евро, 43%
7. Манчестер Юнайтед – 187,7 млн. евро, 27%
8. Ливерпуль – 168,1 млн. евро, 42%
9. Рома – 154 млн. евро, 71%
10-11. Бавария – 147,6 млн. евро, 25%
10-11. Тоттенхэм – 147,6 млн. евро, 53%
12. Атлетико – 139,4 млн. евро, 61%
13. Лестер – 126,6 млн. евро, 74%
14. ПСЖ – 123,1 млн. евро, 24%
15. Вест Хэм – 115,9 млн. евро, 60%
16. Интер – 98,6 млн. евро, 55%
17. Милан – 88 млн. евро, 41%
18. Боруссия Дортмунд – 82,6 млн. евро, 29%
19. Шальке – 75 млн. евро, 33%
20. Зенит – 40,4 млн. евро, 21%
Фото: uefa.com
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