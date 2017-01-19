Испанский клуб больше всех заработал от продажи телеправ

Консалтинговая компания Deloitte провела исследование, в ходе которого стали известны доходы клубов от реализации телеправ в сезоне 2015/16 годов

Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», который за отчетный период заработал 227,7 млн. евро, сообщает «Корреспондент.net».

Данная сумма составила 37% от общего дохода клуба.

Второе место в списке занял «Манчестер Сити», заработавший 215,8 млн. евро.

Замыкает тройку лучших «Барселон»а с показателем 202,7 млн.

Топ-20 клубов, получающих наибольшую прибыль от продажи прав на телетрансляции выглядит следующим образом:

1. Реал – 227,7 млн. евро, 37% от общего дохода

2. Манчестер Сити – 215,8 млн. евро, 41%

3. Барселона – 202,7 млн. евро, 33%

4. Ювентус – 195,7 млн. евро, 57%

5. Арсенал – 192 млн. евро, 41%

6. Челси – 191,1 млн. евро, 43%

7. Манчестер Юнайтед – 187,7 млн. евро, 27%

8. Ливерпуль – 168,1 млн. евро, 42%

9. Рома – 154 млн. евро, 71%

10-11. Бавария – 147,6 млн. евро, 25%

10-11. Тоттенхэм – 147,6 млн. евро, 53%

12. Атлетико – 139,4 млн. евро, 61%

13. Лестер – 126,6 млн. евро, 74%

14. ПСЖ – 123,1 млн. евро, 24%

15. Вест Хэм – 115,9 млн. евро, 60%

16. Интер – 98,6 млн. евро, 55%

17. Милан – 88 млн. евро, 41%

18. Боруссия Дортмунд – 82,6 млн. евро, 29%

19. Шальке – 75 млн. евро, 33%

20. Зенит – 40,4 млн. евро, 21%

Фото: uefa.com