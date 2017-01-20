Украинка заняла 17-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира

В итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону
Состоялась женская индивидуальная гонка, сообщает «Сегодня».
Победу в гонке отпраздновала Лаура Дальмайер из Германии, второе место досталось Анаис Шевалье из Франции, а третье – Алексии Рунгальдьер из Италии. Немка сделал на один промах больше, чем ее ближайшие преследовательницы.
Украину в гонке представляли шесть биатлонисток. Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому капитан нашей команды вынуждена была выйти на старт.
Она же и показала лучшее время среди украинок, заняв 17-е место. Юлия Джима стала 20-й, Юлия Журавок – 34-й, Анастасия Меркушина – 58-й, Валя Семеренко – 76-й, а Яна Бондарь финишировала 91-й.
30 лучших биатлонисток гонки примут участие в масс-старте, который состоится 21 января.
Фото: Biathlon.com.ua.
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Теги: биатлон, Елена Пидгрушная, Украина
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