Форвард «Динамо» продолжит играть в «Ворскле»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Хлебас на правах аренды продолжит выступления в клубе Премьер-лиги «Ворскла» из Полтавы
Новое арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2016/17, сообщает «Сегодня».
В первой части нынешнего сезона Хлебас выступая за «Ворсклу» провел в Премьер-лиге 15 матчей, забил 4 мяча, в Кубке Украины сыграл два матча.
Фото: ФК «Ворскла».
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