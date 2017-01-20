Форвард «Динамо» продолжит играть в «Ворскле»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Хлебас на правах аренды продолжит выступления в клубе Премьер-лиги «Ворскла» из Полтавы

Новое арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2016/17, сообщает «Сегодня».

В первой части нынешнего сезона Хлебас выступая за «Ворсклу» провел в Премьер-лиге 15 матчей, забил 4 мяча, в Кубке Украины сыграл два матча.

Фото: ФК «Ворскла».