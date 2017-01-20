Первая ракетка Украины проиграла россиянке на Australian Open

Элина Свитолина в трех сетах уступила Анастасии Павлюченковой

Перед сегодняшней встречей счёт личных встреч был в пользу россиянки 2:1, сообщает «Корреспондент.net».

Ранее ни Анастасия, ни Элина не забирались дальше третьего раунда Australian Open, потому сегодня им пришлось решать, кто первым перешагнет эту важную во всех отношениях отметку.

На кону стояли важные для обеих теннисисток турнирные очки – Элина уже перекрыла свой прошлогодний вылет от Наоми Осаки во втором круге, а россиянка и вовсе уже на два шага больше, по сравнению с поражением в единственном матче с Лорен Дэвис на Australian Open-2016.

В отчетном поединке первой свою подачу проиграла Элина в шестом гейме, однако сразу же сделала ответный брейк. Однако в решающем 12 гейме россиянка сумела вновь переиграть Свитолину на её подаче и вырвать победу в сете.

Вторая партия началась с взаимных брейков, но в отличии от Павлюченковой, Элина проиграла и вторую свою подачу в сете. После того, как счет стал 3:1 в пользу россиянки, Свитолина выиграла 4 гейма подряд и сумела реализовать 5 сет-болл, чтобы сравнять счет по партиям.

Решающую партию первая ракетка Украины вновь начала с проигранной собственной подачи, но уже в третьем гейме отыграла её. Переломный момент случился в гейме №6, когда россиянка снова реализовала брейк. При счете 3:65, на подаче Павлюченковой, Элина отыграла 3 матч-бола подряд, но не сумела реализовать брейк-поинт, а с пятой подачи на игру россиянка сумела все же победить.

В 1/8 финала Павлюченкова встретится с другой россиянкой, Свитланой Кузнецовой.

Элина Свитолина (Украина, 11) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) – 5:7, 6:4, 3:6

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