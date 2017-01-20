МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

В Монако гонщик насмерть сбил фаната

0

Команда Паддона приняла решение снять автомобиль с ралли

Новозеландский гонщик Хейден Паддон (Hyundai) сбил насмерть зрителя на первом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) – «Ралли Монте-Карло»

В четверг автомобиль Паддона вылетел с трассы в одном из поворотов, перевернулся на крышу после удара о скалу и сбил зрителя, сообщает «Сегодня».

Пострадавший на вертолете был доставлен в одну из больниц Ниццы. Несмотря на все усилия врачей он скончался. По данному факту начато расследование.

«В конце спецучастка лед застал нас врасплох. Машина подскочила, после чего мы уже были пассажирами в этой ситуации», – сказал Паддон.

Команда Паддона приняла решение снять автомобиль гонщика с «Ралли Монте-Карло».

Фото: logomogo.ru

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: WRC, дтп, ралли, фанат

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Два британских спринтера попали в ДТП

Два британских спринтера попали в ДТП

"> Российский чемпион Европы по боксу погиб в ДТП

Российский чемпион Европы по боксу погиб в ДТП

"> В ДТП погиб баскетболист сборной Франции

В ДТП погиб баскетболист сборной Франции

"> Во время ДТП с участием вратаря «Карабаха» погиб ребенок

Во время ДТП с участием вратаря «Карабаха» погиб ребенок

Загрузка...
У Нью-Йорку пройшла акція протесту проти Дональда Трампа за участю голівудських зірок
1018597696Видання AMNew York повідомляє, що мер Нью-Йорка Білл де Блазіо провів акцію протесту разом із режисером Майклом Муром і відомими акторами Робертом
Організація «Даун Синдром» вимагає вибачень від Олега Ляшка за використання слова «даун» в якості лайки
Організація «Даун Синдром» відреагувала на поведінку нардепа та лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який використав слово «даун» в якості образи, звертаючись до

Последние новости

17:33

На Ровенщине автобус с паломниками слетел в кювет (видео)

17:30

Рынок компьютерной техники для геймеров обновил рекорд

17:30

Вспышки чумы свиней зафиксировали еще в двух областях Украины

17:23

Побужский ферроникелевый комбинат приступил к реализации очередного этапа модернизации производства

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Запорожье

Ночью пылали склады в Запорожской области

Ночью пылали склады в Запорожской области »

Донбасс

Новопсковский отдел полиции получил нового начальника

Новопсковский отдел полиции получил нового начальника »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.