Куратор украинских судей возглавил комитет ФИФА

Куратор судейского комитета Федерации футбола Украины Пьерлуиджи Коллина назначен главой судейского комитета ФИФА
Судейский комитет назначает судей и помощников на матчи в соревнованиях, организуемых ФИФА, а также интерпретирует правила игры и может предлагать поправки к Правилам игры в Исполнительный комитет ФИФА, сообщают «Вести».
Напомним, что Коллина также является главой судейского комитета УЕФА и консультантом Итальянской ассоциации арбитров.
Фото: sport-express.ua
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