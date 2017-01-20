Полузащитник «Палермо» отказался переходить в «Динамо»

Полузащитник итальянского «Палермо» Оскар Хильемарк отказался от предложения киевского «Динамо»

Игрок мотивировал отказ своим нежеланием переезжать в Украину, сообщает «Sport.ua» со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио

В скором времени Хильемарк перейдет на правах аренды в римскую «Рому».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» интересуется шведским футболистом и готово выделить на трансфер 24-летнего игрока около 3-х миллионов евро.

Фото: Alchetron