НБА. «Голден Стэйт» уверенно обыгрывает «Оклахому», «Кливленд» побеждает «Финикс»

В рамках очередных игр в регулярном чемпионате НБА «Голден Стейт Уорриорз» расправился с «Оклахомой-Сити Тандер», а «Клиленд Кавальерс» переигрывает «Финикс Санз».

В матче регулярного чемпионата НБА хозяева паркета «Оракл-Арены» «Голден Стэйт» нанесли уничижительное поражение «Оклахома-Сити» игра завершилась со счетом на табло 121:100.

Ключевой во встрече стала третья четверть, в которой представители Окленда достигли преимущества «+15». В заключительной части игры баскетболисты «Уорриорз» укрепили свой гандикап и довели поединок до победы.

Лучшую результативность на площадке продемонстрировал игрок «Голден Стэйт» Кевин Дюрант на его счету 40 набранных очков и всего 3 промаха за матч.

В составе гостей стоит отметить Рассела Уэстбрука, который оформил трипл-дабл набрав 27 очков, совершив 15 подборов и сделав 13 результативных передач. Этот трипл-дабл стал для лидера «Тендер» уже 21 в сезоне.

«Кливленд Кавальерс» в игре регулярного чемпионата НБА сокрушили «Финикс Санз» со счетом 118:103. До большого перерыва в первой половине встречи хозяева площадки завоевали перевес «+18», что и позволило им достичь нужный результат к окончанию матча.

В составе победителей стоит выделить Кайри Ирвинга в его активе 26 набранных очков, 2 подбора и 4 передачи, а также Леброна Джеймса, который записал на свой счет дабл-дабл из 21 очка, 15 передач и 9 подборов. До трипл-дабла Леброну не хватило лишь одного подбора.

Украинский баскетболист Алексей Лень защищающий цвета «Финикс Санз» провел на паркете 8 минут за это время успев отличится 4 очками, 3 подборами и 1 блок-шотом.