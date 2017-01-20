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Спорт

НБА объявила составы на Матч всех звезд

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Эта игра станет 66-м матчем всех звёзд в истории

НБА объявила стартовые составы команд Востока и Запада на Матч всех звезд, который состоится в середине февраля 

При определении состава голоса фанатов составляли 50% «оценки игрока», в то время, как игроки имели по 25%, сообщает «УНИАН».

В состав команды Восточной конференции вошли:

Яннис Адетокунбо (Милуоки): дебют на All-Star Game, 22-летний игрок стал первым представителем Милуоки выбранным на МВЗ после Майкла Редда в сезоне 2003-04.

Джимми Батлер (Чикаго): третий подряд вызов на All-Star Game.

Демар ДеРозан (Торонто): лучший бомбардир в истории Торонто направляется на свой третий All-Star Game и второй подряд.

Кайри Ирвинг (Кливленд): Лучший игрок матча Звезд-2014 в четвертый раз за последние 6 лет посетит это мероприятие.

ЛеБрон Джеймс (Кливленд): лучший бомбардир в истории All-Star Game (291 очко) едет на 13-й МВЗ. Четырехкратный MVP матча станет пятым игроком в истории лиги, который проведет не менее 13 Матчей Звезд (Коби Брайант (18), Абдул-Джаббар (14), Боб Коузи (13) и Майкл Джордан (13).

В составе Западной конференции присутствуют:

Стеф Карри (Голден Стейт): четвертый раз подряд Карри попадает на МВЗ, и все 4 раза он выходил в старте.

Энтони Дэвис (Нью-Орлеан): Монобровь станет участником подобного матча уже четвертый раз, это повторение рекорда Криса Пола, который также 4 раза был участником МВЗ, выступая за Нью-Орлеан.

Кевин Дюрант (Голден Стейт): восьмой раз подряд Дюрант выйдет на паркет в Матче Всез Звезд, отметим, что он имеет лучший показатель очков за игру в истории этих матчей (25,6).

Джеймс Харден (Хьюстон): выборы пять All-Star Харден все пришли в его пять сезонов с Хьюстон.

Кавай Леонард (Сан-Антонио): двукратный лучший оборонительный игрок года будет стартером второй год подряд после своего дебюта All-Star в прошлом сезоне.

Матч всех звёзд 2017 года (2017 NBA All-Star Game) - показательная баскетбольная игра, которая пройдет в Нью-Орлеане 19 февраля. Эта игра станет 66-м матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В Нью-Орлеане Матч всех звёзд будет проводиться в третий раз: город проводил мероприятия в 2008 и 2014 в «Нью-Орлеан-арене».

Фото: nba.com

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Теги: баскетбол, матч, НБА

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