Коноплянка стал шахтером

Евгений Коноплянка со своими парнерами по «Шальке» опустились на глубину более 1000 метров
После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности, сообщают «Вести».
В разгар рабочего дня игроки получили возможность собственными глазами увидеть условия, в которых трудятся шахтеры. 90 минут спустя, перепачканные углем и пылью, шалькеры вернулись на поверхность.
После рабочие и футболисты собрались вместе за столом, где разговоры шли как о футболе, так и непростой работе в шахтах.
Фото: «Вести».
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Теги: Коноплянка, Шальке 04, шахта
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