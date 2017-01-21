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НБА. «Голден Стэйт» продолжает побеждать, «Лейкерс» обыграли «Индиану» + ВИДЕО

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Голден Стэйт выигрывает у Хьюстон Рокетс

В очередных матчах в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» расправляется с «Хьюстон Рокетс», «Лейкерс» побеждает «Индиану».

«Голден Стэйт Уорриорз» уверенно разобрался с «Хьюстон Рокетс», встреча проходила на паркете «Хьюстона» в «Тайота-центре» и завершилась со счетом 125:108 в пользу гостей.

Лучшими в плане результативности в составе триумфаторов стали Кевин Дюрант, который набрал 32 очка. Также 24 очка записал себе в актив Стефен Карри. В составе хозяев по дабл-даблу совершили Клинт Капела (22 очка, 12 подборов) и Джеймс Харден (17 очков, 11 передач)

Этот победный результат стал шестым кряду для «Уорриорз».

Видеообзор встречи к вашему вниманию представлен ниже:

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Индиану Пэйсерс» в игре регулярного чемпионата НБА. Матч состоялся в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершился со счетом 108:96 в пользу «Озерных».

Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал Лу Уильямс на его счету 27 набранных очков. Еще 16 очков занес в свой актив Джулиус Рэндл. Россиянин Тимофей Мозгов, выступающий на позиции центрового за Лейкерс провел на паркете 24 минуты, за это время он сумел набрать 4 очка, сделать 11 подборов (из них 4 в атаке и 7 в защите), 4 передачи, 2 перехвата и 2 раза заблокировать бросок соперника (блок-шот).

В команде гостей из Индианы 21 очко на счету Пола Джорджа и 20 у Эла Джефферсона.

Эта победа позволила калифорнийцам прервать серию из пяти поражений.

Видеообзор поединка к вашему вниманию представлен ниже:

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Теги: видео, Голден Стейт Вариорс, Индиана, Лейкерс, Лос-Анджелес, НБА, Индиана Пэйсерс, Хьюстон Рокетс

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