Манчестер Сити и Тоттенхэм расписывают результативную ничью

Проигрывая по ходу встречи в два мяча, подопечные Маурисио Почеттино сумели отыграть отставание.

Первый тайм команды отыграли в сухую и каких-то особо опасных моментов у ворот друг друга не создавали. А если что-то и происходило в первой половине интересное, то только у ворот Шпор, так как гости практически не владели мячом в первые 45 минут игры. Серьезно потрудится голкиперу лондонцев Уго Льорису пришлось на 37 и 38 минуте, сперва он продемонстрировал акробатические навыки забрав мяч в руки после удара Агуэро голов, а затем закрыл ближний угол и не позволил тому же Серхио Агуэро отличится в этой встрече.

Герой первого тайма едва не стал антигероем второго пропустив на старте сразу несколько мячей, впервые его ворота были поражены на 49 минуте, когда Сане воспользовался ошибкой француза на выходе и уже в пустые ворота отправил сферу в сетку. Голевую передачу отдал Кевин Де Брюйне.

Уже 54 минуте Горожане вели в счете в два мяча, вновь оплошность голкипера гостей, который не зафиксировал мяч, позволила бельгийцу Кевину Де Брюйне удвоить преимущество Ман. Сити.

Но Тоттенхэм не был бы Тоттенхэмом если бы оставил все так как есть. Они моментально создали несколько моментов и их же реализовали. Первый мяч отыграл Деле Алли он с близкого расстояния расстрелял ворота Клаудио Браво. Минутой ранее до второго забитого гола Шпорами, Стерлинг не упал в чужой штрафной, когда этого требовала ситуация он предпочел остаться на ногах и пробить, удар пришелся точно в руки Льорису, здесь англичанин прогадал он мог заработать 100% пенальти.

77 минута и Сон Хын Мин сравнивает счет он после передачи пяткой от Харри Кейна с района 11-метровой отметки направил круглого в сетку ворот охраняемой испанским стражем Манчестер Сити – Клаудио Браво.

Как итог, команды разыграли результативную ничью, явно большего хотели подопечные Хосепа Гвардиолы, но им придется довольствоваться таким результатом. Сити набирают 43 очка и остаются вне топ-четверки. Тоттенхэм Хотспур добавляет в свою копилку еще один пункт и 46 очками продолжает восседать на второй строчке турнирной таблице отставая от соседей по городу – Челси в данный момент на 6 очков.

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2

Голы: Сане, 49, де Брайне, 54 – Алли, 58, Сон Хын Мин, 77

Манчестер Сити: Браво — Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши (Стоунз, 84) — Туре – Стерлинг (Жезус, 82), Силва (Делф, 90), де Брайне, Сане — Агуэро

Тоттенхэм: Льорис — Дайер, Альдервейрельд (Уинкс, 64), Виммер (Сон Хын Мин, 46) — Уокер, Ваньяма, Дембеле (Сиссоко, 78), Роуз — Эриксен, Алли — Кейн

Предупреждения : Коларов, Отаменди – Виммер, Дайер, Алли, Ваньяма