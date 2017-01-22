Украинский нападающий забил дебютный гол в Турции (ВИДЕО)

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил свой первый гол в чемпионате Турции

В субботу в матче 18-го тура турецкой Суперлиги «Карабюкспор» с Селезневым в составе одержал волевую победу на своем поле над «Галатасараем» со счетом 2:1, сообщает «Сегодня».

Селезнев забил гол на 31-й минуте с пенальти, сравняв счет.

Фото: facebook.com/kardemirdckarabukspor

Видео: MadValish