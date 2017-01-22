МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Украинский нападающий забил дебютный гол в Турции (ВИДЕО)

0

Селезнев забил гол на 31-й минуте с пенальти

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил свой первый гол в чемпионате Турции

В субботу в матче 18-го тура турецкой Суперлиги «Карабюкспор» с Селезневым в составе одержал волевую победу на своем поле над «Галатасараем» со счетом 2:1, сообщает «Сегодня».

Селезнев забил гол на 31-й минуте с пенальти, сравняв счет.

Фото: facebook.com/kardemirdckarabukspor

Видео: MadValish

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Карабюкспор, Селезнев, футбол

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Футболист «Днепра» стал игроком «Карабюкспора»

Футболист «Днепра» стал игроком «Карабюкспора»

"> Украинец помог «Карабюкспору» выиграть (ВИДЕО)

Украинец помог «Карабюкспору» выиграть (ВИДЕО)

"> Украинский вратарь получил тяжелую травму

Украинский вратарь получил тяжелую травму

"> Рыбка и Селезнев дебютировали с поражения

Рыбка и Селезнев дебютировали с поражения

Загрузка...

Последние новости

09:20

В Индии семь вагонов поезда сошли с рельсов, десятки погибших и раненых

09:01

Charlie Hebdo получит иск в суд за кариктуру на погребенный под снегом отель

08:37

Украинский нападающий забил дебютный гол в Турции (ВИДЕО)

23:23

На Евровидении впервые в истории прозвучит песня на белорусском (ВИДЕО)

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Донбасс

Где жители Донецкой и Луганской областей смогут отпраздновать День соборности

Где жители Донецкой и Луганской областей смогут отпраздновать День соборности »

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.