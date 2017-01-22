Украинский нападающий забил дебютный гол в Турции (ВИДЕО)

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил свой первый гол в чемпионате Турции
В субботу в матче 18-го тура турецкой Суперлиги «Карабюкспор» с Селезневым в составе одержал волевую победу на своем поле над «Галатасараем» со счетом 2:1, сообщает «Сегодня».
Селезнев забил гол на 31-й минуте с пенальти, сравняв счет.
Фото: facebook.com/kardemirdckarabukspor
Видео: MadValish
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Теги: Карабюкспор, Селезнев, футбол
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