Более 20 российских биатлонистов оправданы по делу о допинге

Дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, закрыты Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за отсутствия доказательств
Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, сообщает «Сегодня».
В субботу в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии организации по поводу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
«22 российских спортсмена действительно оправданы. До 5 февраля мы дадим объяснения по оставшимся семерым», – сказал Кравцов.
В настоящее время расследование продолжается в отношении семи российских биатлонистов.
В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов.
Фото: ОСО ГУМВД.
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