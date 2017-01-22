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Украинские биатлонисты четвертые в эстафете на Кубке мира

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Украинцы стали четвертыми в эстафете на шестом этапе Кубка мира

Украинские биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный стали четвертыми в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Победила команда Германии (1 час 13 минут 57,2 секунды, 7 промахов), за которую выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп, сообщает «Сегодня».

Второе место заняли норвежские биатлонисты (+0,1; 9), третье – российские (+33,6; 9).

На третьем этапе Семаков, которому Семенов передал эстафету на восьмой позиции, сумел по ходу дистанции подняться на четвертое место. На последнем этапе Дмитрий Пидручный имел шансы побороться за «бронзу» с россиянином Бабиковым, но на последних сотнях метров дистанции отстал.

В воскресенье в Антерсельве мужчины выступят в масс-старте.

Результаты мужской эстафеты:

1. Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия (0+9) +33.6
4. Украина а (0+5) +46.7
5. Австрия (0+8) +49.2
5. США (0+10) +1:04.9
7. Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария (1+12) +1:48.6

Фото: Biathlon.com.ua.

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Теги: биатлон, кубок мира, Украина

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