Украинские биатлонисты четвертые в эстафете на Кубке мира

Украинские биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный стали четвертыми в эстафете на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Победила команда Германии (1 час 13 минут 57,2 секунды, 7 промахов), за которую выступали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп, сообщает «Сегодня».
Второе место заняли норвежские биатлонисты (+0,1; 9), третье – российские (+33,6; 9).
На третьем этапе Семаков, которому Семенов передал эстафету на восьмой позиции, сумел по ходу дистанции подняться на четвертое место. На последнем этапе Дмитрий Пидручный имел шансы побороться за «бронзу» с россиянином Бабиковым, но на последних сотнях метров дистанции отстал.
В воскресенье в Антерсельве мужчины выступят в масс-старте.
Результаты мужской эстафеты:
1. Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия (0+9) +33.6
4. Украина а (0+5) +46.7
5. Австрия (0+8) +49.2
5. США (0+10) +1:04.9
7. Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария (1+12) +1:48.6
Фото: Biathlon.com.ua.
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Теги: биатлон, кубок мира, Украина
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