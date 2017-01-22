Украинка завершила выступления на Australian Open

Второй раунд Australian Open в парном разряде стал камнем преткновения для украинки Ольги Савчук
Наша теннисистка вместе с румынкой Ралукой Олару уступили одиннадцатой сеяной паре турнира Ракель Атаво (США)/ Ифань Сюй (Китай) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6, сообщает «Сегодня».
Напомним, что накануне АО-2017 пара Савчук/Олару выиграла турнир в Хобарте.
Фото: «Сегодня».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Australian Open, Савчук, теннис
Последние новости
|
13:23
|
12:57
Получивший инвалидность в плену на Донбассе Жемчугов стал Героем Украины
|
12:54
|
12:35
Экс-президент Габмии скрылся из страны в неизвестном направлении
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0