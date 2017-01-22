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Украинка стала десятой в масс-старте Кубка мира

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С тремя промахами Джима финишировала лишь на десятом месте

В Антхольц-Антерсельве прошел женский масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону  

Украину здесь представляла лишь Юлия Джима, сообщает «Сегодня».

Нашей биатлонистке не удалось включиться в борьбу за пьедестал. С тремя промахами Джима финишировала лишь на десятом месте.

А победу неожиданно для всех одержала немка Надин Хорхлер. Уйдя с последнего огневого рубежа за спиной Коукаловой, Надин не только не отстала от именитой соперницы, но и перед финишем обогнала ее. Коукалова так увлеклась соперничеством с Хорхлер, что у нее потом не хватило сил защитить и второе место, от резко прибавлявшей Дальмайер.

Результаты масс-старта:

1. Надин Хорхлер – 36.11,5 (0+0+0+0)
2. Лаура Далмайер – +3,1 (1+0+0+2)
3. Габриэла Коукалова – +8,0 (1+1+0+0)
...
10. Юлия Джима – +32,0 (1+1+0+1)

Фото: Twitter

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Теги: биатлон, Украина, Юлия Джима

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