Украинка стала десятой в масс-старте Кубка мира

В Антхольц-Антерсельве прошел женский масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону

Украину здесь представляла лишь Юлия Джима, сообщает «Сегодня».

Нашей биатлонистке не удалось включиться в борьбу за пьедестал. С тремя промахами Джима финишировала лишь на десятом месте.

А победу неожиданно для всех одержала немка Надин Хорхлер. Уйдя с последнего огневого рубежа за спиной Коукаловой, Надин не только не отстала от именитой соперницы, но и перед финишем обогнала ее. Коукалова так увлеклась соперничеством с Хорхлер, что у нее потом не хватило сил защитить и второе место, от резко прибавлявшей Дальмайер.

Результаты масс-старта:

1. Надин Хорхлер – 36.11,5 (0+0+0+0)

2. Лаура Далмайер – +3,1 (1+0+0+2)

3. Габриэла Коукалова – +8,0 (1+1+0+0)

...

10. Юлия Джима – +32,0 (1+1+0+1)

Фото: Twitter